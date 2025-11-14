Жесткая авария с участием легковушки и патрульной машины произошла в Москве

Инцидент случился 14 ноября на Широкой улице рядом с торговым центром «Медведковский». По словам очевидцев, водитель белой Kia Cerato пытался скрыться от сотрудников правопорядка.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», в результате аварии пострадали оба водителя — прибывшие на место событий медики доставили их в ближайшую больницу. Из-за сильного удара у Kia Cerato оторвалось переднее колесо, значительные повреждения получил и автомобиль ДПС.

Пока представители Госавтоинспекции не прокомментировали случившееся. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

