Пьяный виновник аварии попытался скрыться с места ДТП с человеком на капоте

Инцидент случился 16 ноября в Индиане, США. 38-летний водитель допускал опасные маневры и задевал бордюры, а затем врезался в двигавшийся впереди него автомобиль. Из поврежденной машины вышел мужчина, и он сразу заметил, что столкнувшийся с ним «гонщик» находился в состоянии опьянения.

Как сообщает портал Gray News, преступник, недолго думая, решил покинуть место событий, а потерпевший выбежал прямо перед его машиной, чтобы не дать виновнику сбежать. Но это его не остановило: он попытался сбить «живую преграду», из-за чего пострадавшему пришлось запрыгнуть на капот. Так они проехали несколько метров, пока на вызов не прибыли полицейские.

При аресте правоохранители почувствовали сильный запах алкоголя. Следователи возбудили против нарушителя уголовное дело, включающее обвинения в нападении с применением автомобиля как оружия, нанесении побоев, вождения в нетрезвом виде и оставления места аварии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в США из перевернувшегося грузовика на волю вырвались миллионы пчел.