Водитель потерял сознание за рулем на автошоу, 13 человек получили травмы

Инцидент случился на территории выставочного центра в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Во время заезда два автомобиля столкнулись, после чего один из водителей на короткое время потерял сознание. Его нога застряла на педали газа — машина на высокой скорости пробила металлическое ограждение и врезалась в передвижные трибуны.

Как сообщает агентство Yahoo! News, в результате наезда пострадали 13 зрителей, самые тяжелые раны получили двое мужчин: у одного поврежден позвоночник и бедро, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Медики экстренно доставили потерпевших на вертолете в ближайшую больницу, их состояние оценивается как стабильное. Сам виновник аварии отделался незначительными ушибами и сотрясением мозга, он прошел обязательное медосвидетельствование.

Ассоциация демонстрационных гонок Австралии заявила, что полностью пересмотрит правила безопасности, чтобы трагедии, подобные этой, больше не повторялись.

