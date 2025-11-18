Из машины на ходу выпала уснувшая пассажирка, водитель скрылся

Инцидент случился в Октябрьском, где 19-летняя студентка одного из туймазинских колледжей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправилась гулять вместе с подругой по городу. Они познакомились с двумя местными жителями, и те предложили им прокатиться на автомобиле.

Полиция начала проверку по делу о возможном похищении в Башкирии

Как сообщает издание «Пруфы.рф», во время поездки девушка заснула. Когда водитель совершил резкий поворот, дверь в машине открылась, и пострадавшая выпала прямо на проезжую часть. При этом 21-летний юноша, находившийся за рулем, не только не оказал ей помощь, но и предпочел скрыться с места происшествия.

Потерпевшая не стала обращаться к врачам или в полицию. Однако спустя некоторое время снятый очевидцами видеоролик со случившимся начал набирать популярность в социальных сетях, и тогда правоохранители сами инициировали расследование по делу о вероятном похищении человека.

Стражи порядка установили личность и арестовали нарушителя, на него составили сразу несколько административных протоколов. Инспекторы выяснили, что задержанный управлял авто без водительских «прав» и без государственных регистрационных знаков. Его машину поместили на спецстоянку.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Башкирии подросток угнал машину тети ради подруги, но уснул за рулем и устроил ДТП.