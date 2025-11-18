Из машины на ходу выпала уснувшая пассажирка, водитель скрылся

Как сообщает издание «Пруфы.рф», во время поездки девушка заснула. Когда водитель совершил резкий поворот, дверь в машине открылась, и пострадавшая выпала прямо на проезжую часть. При этом 21-летний юноша, находившийся за рулем, не только не оказал ей помощь, но и предпочел скрыться с места происшествия.
Потерпевшая не стала обращаться к врачам или в полицию. Однако спустя некоторое время снятый очевидцами видеоролик со случившимся начал набирать популярность в социальных сетях, и тогда правоохранители сами инициировали расследование по делу о вероятном похищении человека.
Стражи порядка установили личность и арестовали нарушителя, на него составили сразу несколько административных протоколов. Инспекторы выяснили, что задержанный управлял авто без водительских «прав» и без государственных регистрационных знаков. Его машину поместили на спецстоянку.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Башкирии подросток угнал машину тети ради подруги, но уснул за рулем и устроил ДТП.