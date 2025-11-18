Профессиональный футболист застрелился после полицейской погони и ДТП

24-летний игрок американской футбольной лиги NFL Маршон Ниленд, будучи за рулем автомобиля, не остановился по требованию полиции. Тогда правоохранители пустились в погоню, которая закончилась тем, что машина спортсмена врезалась в грузовик.

Как сообщает телеканал FOX 4, после столкновения Ниленд сбежал с места аварии, а потому стражи порядка начали поиски нарушителя с использованием служебных собак и дронов. А пока они шли, с полицейскими связались близкие футболиста и рассказали, что спортсмен отправил им прощальные сообщения, намекая на суицид. Его девушка также предупредила офицеров, что мужчина вооружен и имеет проблемы с психикой.

Спустя три часа тело Ниленда обнаружили неподалеку от места происшествия. По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения, нанесенного им самим.

