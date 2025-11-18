Toyota въехала под стоявшую на обочине фуру, два человека погибли

Как сообщает телеграм-канал прокуратуры Республики Татарстан, в результате столкновения находившийся за рулем мужчина и его пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались до прибытия медиков. Спасателям оставалось только извлечь тела погибших из-под обломков.
На место происшествия выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев, который взял расследование инцидента на личный контроль. В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать полную картину случившегося. Стоит отметить, что незадолго до ДТП поступало официальное предупреждение о гололедице на том участке пути.
