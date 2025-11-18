Останки 14-летней девушки обнаружили в фургоне во дворе ее же дома

Инцидент случился в штате Иллинойс, США. Всего через несколько часов после того, как стало известно о пропаже ребенка, ее тело обнаружили в грузовом автомобиле, припаркованном позади дома. Правоохранители вышли на след и арестовали 43-летнего подозреваемого, ранее судимого за преступления против детей.

Как сообщает «Московский Комсомолец», стражи порядка предъявили задержанному обвинения в убийстве, сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, а также в сокрытии факта смерти человека. Известно, что в 2000-м против него уже возбуждалось уголовное дело за кражу со взломом и насилие над ребенком. Однако следствие пошло на сделку, благодаря чему нарушитель провел в тюрьме всего 30 месяцев за нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах.

Мать погибшей обрушилась с резкой критикой на систему опеки. Она утверждает, что ответственный за безопасность девочки не позволял ей видеться с дочерью, что стало одной из причин трагической гибели подростка.

