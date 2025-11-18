Оползень на горном перевале стал причиной гибели шести пассажиров автобуса

Инцидент случился на высокогорной трассе в центральной провинции Кханьхоа, Вьетнам. Туристический автобус, в салоне которого находились 32 человека, следовал из Далата в прибрежный Нячанг, когда внезапно с горы сошел оползень, спровоцированный сезоном дождей.

Спасателям потребовалось более двух часов, чтобы добраться до места катастрофы

Как сообщает «Московский Комсомолец», в результате происшествия у автобуса серьезно повредилась передняя часть, а его пассажиры не могли выбраться из салона. Продолжавшийся дождь вызвал новые завалы по всей длине дороги, полностью перекрыв подъездные пути для экстренных служб.

Известно, что тела еще как минимум двух погибших все еще остаются под завалами. Их извлечение сопряжено с огромным риском из-за сложного рельефа и массивных каменных глыб, придавивших машину.

