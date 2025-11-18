Лобовое столкновение двух LADA привело к гибели женщины в Череповце

Как сообщает «МК — Вологда», в результате удара оба транспортных средства получили серьезные повреждения, а одна из пассажирок LADA Kalina — ранения, несовместимые с жизнью. Она скончалась до прибытия помощи. Оперативно прибывшие на место событий медики доставили трех других пострадавших с травмами средней степени тяжести в ближайшую больницу.
На данный момент сотрудники ГИБДД продолжают расследование произошедшего.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в ЕАО на трассе «Амур» два водителя погибли в лобовом столкновении.