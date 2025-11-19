Конфликт в родительском чате перерос в драку и порчу машины топором

Инцидент случился в городе Строитель Белгородской области. Поводом для выяснения отношений стало оскорбление, которое школьник нанес матери своего сверстника в общем чате. Женщина решила защитить свою честь и организовала встречу с отцом подростка-обидчика, взяв с собой на подмогу приятеля.

Как сообщает Telegram-канал «112», оппоненты успели нанести друг другу несколько ударов, однако топор оказался сильнее бейсбольной биты и получивший им ранение мужчина упал на землю. Почувствовав преимущество, победитель схватки переключил свое внимание на автомобиль соперника и принялся крушить его, выбивая стекла и оставляя вмятины на кузове, после чего скрылся с места событий.

В результате оба участника столкновения получили серьезные травмы, очевидцы событий вызвали для них скорую. Полиция оперативно отреагировала на видеозапись случившегося, опубликованную в социальных сетях. На данный момент личности злоумышленников установлены, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье голые супруги устроили драку прямо на проезжей части.