Женщина родила в машине через пару минут после того, как ее выгнали из больницы

Как сообщает CBS News, семья приняла решение обратиться за помощью в другое место, но добраться туда не успела: молодая мать подарила жизнь ребенку прямо в салоне автомобиля. Ее супруг, действуя по инструкциям диспетчера службы спасения 911, принял дочь и положил новорожденную на грудь женщины, после чего они успешно доехали до госпиталя, где их уже ждали у входа врачи и медсестры.
Представители больницы, которая отказалась принять пациента, рассказали, что начали внутреннюю проверку по факту произошедшего. На данный момент жизни новорожденной и ее мамы ничто не угрожает.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что останки 14-летней девушки обнаружили в фургоне во дворе ее же дома.