Женщина родила в машине через пару минут после того, как ее выгнали из больницы

Инцидент случился в штате Индиана, США. Девушка находилась в активной фазе родов, однако в больнице ее не приняли и попросили вернуться позже — выкатив испытывающую явную боль потерпевшую в инвалидной коляске за территорию медучреждения.

Как сообщает CBS News, семья приняла решение обратиться за помощью в другое место, но добраться туда не успела: молодая мать подарила жизнь ребенку прямо в салоне автомобиля. Ее супруг, действуя по инструкциям диспетчера службы спасения 911, принял дочь и положил новорожденную на грудь женщины, после чего они успешно доехали до госпиталя, где их уже ждали у входа врачи и медсестры.

Представители больницы, которая отказалась принять пациента, рассказали, что начали внутреннюю проверку по факту произошедшего. На данный момент жизни новорожденной и ее мамы ничто не угрожает.

