Крысы атаковали автомобили россиян после похолодания

Несколько подобных инцидентов зафиксировали в ноябре в Москве и Южно-Сахалинске. Водители, припарковавшие свои авто возле мусорных контейнеров, становились жертвами грызунов, которые обустраивали свои гнезда прямо на двигателях.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 40-летняя жительница Москвы оставила на ночь свою Toyota Corolla рядом с местом сбора отходов и уже на следующее утро обнаружила под капотом неприятный сюрприз из пакетов с куриными костями. Их крысы принесли с собой и оставили после ночлега на еще теплом моторе.

Аналогичная ситуация развернулась в Южно-Сахалинске, где 29-летней девушке хватило всего десяти минут парковки для того, чтобы грызуны проникли в ее Range Rover Evoque. За короткое время крысы успели перегрызть элементы электропроводки, что привело к невозможности завести двигатель. Владелице пришлось обратиться в сервисный центр, ремонт оценили в 45 тысяч рублей.

Эксперты объяснили, что с наступлением холодного сезона вредители мигрируют в поисках теплых укрытий, к которым относятся и автомобили.

