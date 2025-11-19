Неизвестный сжег дотла четыре автомобиля в Перми

Как сообщает РИА «Компаньон», к счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. На место событий оперативно прибыли экстренные службы, которые смогли за полчаса полностью устранить возгорание. Его общая площадь составила 30 квадратных метров.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту происшествия, личность и мотивы скрывшегося злоумышленника устанавливаются.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Кемеровской области двое мужчин поссорились из-за музыки, после чего один сжег автомобиль другого.