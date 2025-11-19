Неизвестный сжег дотла четыре автомобиля в Перми

Инцидент случился ночью 19 ноября на улице Куфонина. Первым загорелся Mercedes-Benz, после чего огонь быстро перекинулся на соседние машины. Жители находившегося рядом многоэтажного дома, проснувшиеся от запаха гари и громкого шума, в панике выбегали на улицу, пытаясь успеть отогнать свои авто от эпицентра пожара.

Еще три машины получили серьезные повреждения

Как сообщает РИА «Компаньон», к счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. На место событий оперативно прибыли экстренные службы, которые смогли за полчаса полностью устранить возгорание. Его общая площадь составила 30 квадратных метров.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту происшествия, личность и мотивы скрывшегося злоумышленника устанавливаются.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Кемеровской области двое мужчин поссорились из-за музыки, после чего один сжег автомобиль другого.