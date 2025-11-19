Козел, преследовавший мужчину, заставил его запрыгнуть на крышу автомобиля

Как сообщает портал WXYZ, через некоторое время к месту событий подоспел хозяин питомца — он успокоил потерпевшего и помог ему слезть с крыши автомобиля. Несмотря на первоначальный испуг, тот был настроен миролюбиво и отметил, что при следующей встрече будет знать, куда отвести Дымка.
Администрация Детройта выписала владельцу козла штраф за содержание животного без необходимого разрешения. Однако он надеется, что власти пересмотрят свое отношение к фермерству на территории города.
