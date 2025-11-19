Козел, преследовавший мужчину, заставил его запрыгнуть на крышу автомобиля

Инцидент случился 18 ноября в западной части Детройта, США. Домашний козел по кличке Дымок (Smoke) перепрыгнул через ограду и отправился в путешествие по району, где встретил прохожего и решил следовать за ним. Мужчина испугался и попытался спрятаться от рогатого зверя на крыше припаркованной неподалеку машины.

Происшествие с домашним животным подняло вопрос о фермерстве в черте города

Как сообщает портал WXYZ, через некоторое время к месту событий подоспел хозяин питомца — он успокоил потерпевшего и помог ему слезть с крыши автомобиля. Несмотря на первоначальный испуг, тот был настроен миролюбиво и отметил, что при следующей встрече будет знать, куда отвести Дымка.

Администрация Детройта выписала владельцу козла штраф за содержание животного без необходимого разрешения. Однако он надеется, что власти пересмотрят свое отношение к фермерству на территории города.

