667

Козел, преследовавший мужчину, заставил его запрыгнуть на крышу автомобиля

Происшествие с домашним животным подняло вопрос о фермерстве в черте города

Инцидент случился 18 ноября в западной части Детройта, США. Домашний козел по кличке Дымок (Smoke) перепрыгнул через ограду и отправился в путешествие по району, где встретил прохожего и решил следовать за ним. Мужчина испугался и попытался спрятаться от рогатого зверя на крыше припаркованной неподалеку машины.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Козел, преследовавший мужчину, заставил его запрыгнуть на крышу автомобиля

Как сообщает портал WXYZ, через некоторое время к месту событий подоспел хозяин питомца — он успокоил потерпевшего и помог ему слезть с крыши автомобиля. Несмотря на первоначальный испуг, тот был настроен миролюбиво и отметил, что при следующей встрече будет знать, куда отвести Дымка.

Администрация Детройта выписала владельцу козла штраф за содержание животного без необходимого разрешения. Однако он надеется, что власти пересмотрят свое отношение к фермерству на территории города.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как из перевернувшегося грузовика на волю вырвались миллионы пчел.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует