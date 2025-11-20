Пьяная женщина угнала машину подруги для поездки за сигаретами в Бурятии

Инцидент случился в Селенгинском районе республики. К подозреваемой приехала подруга, и женщины начали распивать спиртное. Протрезвевшая гостья оставила ключи от машины и ушла пешком, не рискнув садиться за руль. А вот хозяйка дома, все еще будучи подшофе, решила прокатиться.

Как сообщает издание «Восток-Телеинформ», поездка оказалась недолгой, сотрудники Госавтоинспекции быстро остановили и задержали угонщицу. Оказалось, что ранее ее уже привлекали к ответственности за нарушения ПДД и лишали водительских «прав». Кроме того, женщина имела уголовное прошлое, связанное с хищением имущества.

На основании собранных материалов следователи возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а также ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию». Пока суд избрал в отношении нарушительницы меру пресечения в виде подписки о невыезде.

