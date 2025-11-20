Мужчина убегал от преступника с ножом, но его сбила машина

Мужчина выполнял электромонтажные работы в магазине на Эйкр-стрит, когда получил сообщение с предупреждением об опасности. Решив покинуть здание, он направился к выходу, но там перед ним резко затормозил автомобиль злоумышленников, который отрезал путь к отступлению.

Как сообщает издание Manchester Evening News, из салона вышел преступник с ножом в руках и бросился в погоню за электриком. В отчаянной попытке спастись потерпевший оказался посреди проезжей части, где его сбил Audi злоумышленников, которые сразу же покинули место событий. Прибывшие медики оперативно доставили пострадавшего с травмами средней степени тяжести в ближайшую больницу.

Правоохранители позже установили личности и задержали подозреваемых благодаря записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления, включая мотив нападения.

