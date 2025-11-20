Неизвестная поливает чужие машины едким веществом в Краснодарском крае

Автомобилисты продолжают жаловаться на череду атак в Адлерском районе Сочи. В нескольких эпизодах принимала участие светловолосая женщина, которая подходила к стоявшей машине и распыляла на нее жидкость из большого шприца. В результате на лакокрасочном покрытии оставались серьезные повреждения, требующие дорогостоящего ремонта.

Как сообщает портал Sochistream, для координации действий местные жители создали специальный чат в мессенджере, где участники активно обмениваются фотографиями и видеозаписями для сбора доказательств против нарушительницы.

На данный момент в правоохранительные органы уже поступили десятки заявлений, участковые проводят проверку по факту произошедшего. Официальных комментариев от представителей полиции пока не поступало.

