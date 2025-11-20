Неизвестная поливает чужие машины едким веществом в Краснодарском крае

Как сообщает портал Sochistream, для координации действий местные жители создали специальный чат в мессенджере, где участники активно обмениваются фотографиями и видеозаписями для сбора доказательств против нарушительницы.
На данный момент в правоохранительные органы уже поступили десятки заявлений, участковые проводят проверку по факту произошедшего. Официальных комментариев от представителей полиции пока не поступало.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Южно-Сахалинске авторемонтник взял у клиента машину и деньги, а потом скрылся.