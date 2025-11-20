Певец, у которого нашли труп девушки в багажнике, стал подозреваемым в убийстве

Как сообщает «Московский Комсомолец», правоохранители подозревают музыканта в том, что тот помог расчленить тело и избавиться от останков погибшей. При этом отмечается, что певец отказался давать показания. Известно, что девушка и исполнитель ранее были знакомы: это подтвердила ее мать, а также совместные фото в социальных сетях.
Трагическое происшествие уже оказало серьезное влияние на карьеру артиста, который отменил свои гастроли в США и Европе. На данный момент стражи порядка продолжают разбираться в случившемся.
