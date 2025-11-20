Певец, у которого нашли труп девушки в багажнике, стал подозреваемым в убийстве

20-летний исполнитель, известный под псевдонимом D4vd (настоящее имя — Дэвид Энтони Берк), теперь официально фигурирует в деле о смерти несовершеннолетний как подозреваемый. Разложившееся тело нашли в переднем багажнике его черной Tesla, которую отбуксировали с улиц Голливуд-Хиллз в США на штрафстоянку из-за исходящего от машины зловония. По предварительным данным, смерть девушки наступила еще весной, полиция рассматривает версию об убийстве.

Как сообщает «Московский Комсомолец», правоохранители подозревают музыканта в том, что тот помог расчленить тело и избавиться от останков погибшей. При этом отмечается, что певец отказался давать показания. Известно, что девушка и исполнитель ранее были знакомы: это подтвердила ее мать, а также совместные фото в социальных сетях.

Трагическое происшествие уже оказало серьезное влияние на карьеру артиста, который отменил свои гастроли в США и Европе. На данный момент стражи порядка продолжают разбираться в случившемся.

