Мужчина намеренно поджег пассажирку, и теперь его обвиняют в терроризме

Инцидент случился в Чикаго, США. Афроамериканец, сидевший в задней части вагона метро, приблизился к 26-летней девушке, расположенной к нему спиной, и облил ее горючим из пластиковой бутылки, которую приобрел на АЗС за полчаса до событий. Пострадавшая попыталась дать отпор и убежать, но мужчина ее догнал, поджег бутылку и использовал ее в качестве факела.

Как сообщает Associated Press, прокуратура отвергла первоначальную версию о том, что атаке предшествовала словесная перепалка. Была представлена видеозапись, на которой видно, что девушка просто сидела и смотрела в свой телефон. После того как она, объятая пламенем, выбежала на платформу, огонь помогли потушить двое случайных прохожих. Пострадавшая получила тяжелейшие ожоги всего тела и сейчас находится в критическом состоянии.

В зале суда задержанный вел себя крайне вызывающе, перебивал присутствующих и выкрикивал оскорбления. Федеральные власти, ссылаясь на тяжесть преступления, настояли на его заключении под стражу и возбудили в отношении поджигателя дело о теракте.

Правоохранители выразили возмущение, что, несмотря на криминальную биографию мужчины, которая включает 49 арестов и обвинительный приговор по 10 случаям нарушениях закона, он все еще находился на свободе. Подчеркивается, что на момент событий подозреваемый ожидал суда по делу об избиении социального работника.

