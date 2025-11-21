На молдавско-румынской границе задержали грузовик, перевозивший ПЗРК Stinger

Как сообщает РИА «Новости», вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Румынии Ренато Усатый сразу же обратил внимание на вопрос о происхождении ракет и подчеркнул, что такого типа вооружений нет у молдавской армии и маловероятно, что оно поступило из Приднестровья. Это заявление породило версию о том, что «Стингеры» везли на Украину.
По факту контрабанды таможенная служба Молдавии возбудила уголовное дело, а также начала внутреннее расследование для проверки возможных коррупционных нарушений. Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Бухаресте местный житель, употребивший наркотики, попытался протаранить ворота посольства России.