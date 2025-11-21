Покинувший место аварии водитель стал фигурантом уголовного дела

Как сообщает ресурс «Фонтанка», в результате столкновения несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался до приезда помощи. Спустя всего час сотрудники Госавтоинспекции смогли установить личность злодея и арестовать его.
Следователи установили шокирующую деталь биографии виновника трагедии: за ним числилось 39 случаев привлечения к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения. Против задержанного возбудили уголовное дело по пункту б части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье молодой человек погиб под колесами автомобиля.