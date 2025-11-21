Rolls-Royce голливудской актрисы Софьи Ская сгорел в гараже в Санкт-Петербурге

Инцидент случился ночью 21 ноября на платной парковке в Вытегорском переулке. По неустановленной на данный момент причине пламя охватило моторный отсек и салон Rolls-Royce, принадлежащего голливудской актрисе и балерине Софье Ская. К моменту прибытия спасателей машина уже полностью выгорела.

Как сообщает телеграм-канал «112», хозяйка машины в тот момент находилась в санатории. Она выразила уверенность в том, что причиной случившегося стал умышленный поджог, отметив, что на боковом стекле уничтоженного огнем автомобиля пожарные обнаружили круглое отверстие.

Стоит подчеркнуть, что этот Rolls-Royce зарегистрирован не на актрису — формально он принадлежит компании «Эконом Стайл», которая оказывает финансовые услуги. А у фирмы серьезные проблемы: она не выплачивала налоги с 2020 года, и на Rolls-Royce за время его эксплуатации правоохранители накладывали судебный арест целых 18 раз. Общая сумма штрафов и задолженностей на машине только по данным ГИБДД превышает 421 000 рублей.

В настоящее время устанавливается точная причина произошедшего. Проверяются все возможные версии, в том числе — о причастности третьих лиц.

