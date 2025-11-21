Полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать лихача без «прав» в Башкирии

Инцидент случился вечером 21 ноября, когда экипаж ДПС на автодороге у поселка Уруссу Ютазинского района Татарстана заметил Nissan Almera без регзнаков. Водитель не подчинился требованиям правоохранителей об остановке и, резко увеличив скорость, помчался в сторону моста через реку Ик, ведущего в Башкирию. Тогда инспекторы начали погоню.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», преступник демонстрировал полное пренебрежение к безопасности окружающих. Он выезжал на полосу для встречного движения, пролетал перекрестки на запрещающий сигнал светофора и едва лоб в лоб не столкнулся с другим авто.

Сотрудники полиции, убедившись в отсутствии поблизости посторонних, приняли решение применить табельное оружие. После нескольких выстрелов по колесам машины беглец остановился в городе Октябрьский. 19-летний лихач попытался скрыться, но стражи порядка быстро его настигли и задержали. Молодой человек, оказавшийся жителем Туймазинского района, отказался от прохождения медосвидетельствования.

В ходе проверки выяснилось, что у задержанного нет водительского удостоверения и полиса ОСАГО, а саму машину он взял без спроса у родственника, предварительно сняв госномера. В отношении юноши составили семь административных протоколов за целый ряд грубых нарушений.

