Полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать лихача без «прав» в Башкирии

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», преступник демонстрировал полное пренебрежение к безопасности окружающих. Он выезжал на полосу для встречного движения, пролетал перекрестки на запрещающий сигнал светофора и едва лоб в лоб не столкнулся с другим авто.
Сотрудники полиции, убедившись в отсутствии поблизости посторонних, приняли решение применить табельное оружие. После нескольких выстрелов по колесам машины беглец остановился в городе Октябрьский. 19-летний лихач попытался скрыться, но стражи порядка быстро его настигли и задержали. Молодой человек, оказавшийся жителем Туймазинского района, отказался от прохождения медосвидетельствования.
В ходе проверки выяснилось, что у задержанного нет водительского удостоверения и полиса ОСАГО, а саму машину он взял без спроса у родственника, предварительно сняв госномера. В отношении юноши составили семь административных протоколов за целый ряд грубых нарушений.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Татарстане 16‑летнего лихача задержали после полицейской погони.