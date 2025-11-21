Несчастливая машина два раза попала в ДТП, сгорела, а потом ее остатки украли

Все началось с того, что женщина оформила на свой Geely Atlas Pro полисы ОСАГО и КАСКО. В марте 2024-го она наехала на канализационный люк, и машине потребовался ремонт. Но компания «Ингосстрах» его должным образом не провела: ограничилась лишь направлением на покраску двери, проигнорировав остальные повреждения. Тогда автовладелица обратилась к финансовому омбудсмену, но и это не принесло результата.

Как сообщает издание «АСН», в апреле того же года машина вновь попала в ДТП, ее передняя часть получила серьезные повреждения. Ремонт стоимостью почти 500 тысяч рублей опять не устроил клиентку: она жаловалась на использование неоригинальных запчастей и некачественную работу. После долгих разбирательств и экспертиз страховщик все-таки выдал новое направление в сервис, но автомобиль на СТО так и не доехал.

Развязка истории произошла в 2025-м, когда злополучный кроссовер полностью выгорел в Уфе. Полиция начала расследование, но не смогла установить причину возгорания, потому что остатки автомобиля... бесследно исчезли! А поскольку устранить последствия некачественного ремонта теперь возможным не представляется (машина ведь сгорела), потерпевшая намерена добиваться финансовой компенсации.

