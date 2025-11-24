Голый мужчина намеренно сбил человека на авто после ограбления ювелирной лавки

Как сообщает издание FOX SA, получив описание машины, сотрудники дорожного патруля оперативно обнаружили транспортное средство на трассе и начали преследование беглеца, который предпринял новую отчаянную попытку избежать задержания.
Мужчина выскочил из автомобиля и бросился бежать через многополосное шоссе, на ходу сорвав с себя всю одежду. Но такое поведение привлекло внимание множества очевидцев и значительно облегчило полиции задачу.
В итоге нарушителя задержали, стражи порядка выдвинули против него обвинения по целому ряду статей. Тем временем пострадавший — тот самый 60-летний прохожий — с травмами средней степени тяжести остается в больнице под наблюдением врачей.
