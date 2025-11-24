94

Голый мужчина намеренно сбил человека на авто после ограбления ювелирной лавки

Похититель сел в машину и попытался скрыться в чем мать родила

Инцидент случился в городе Сан-Антонио штата Техас, США. 38-летний мужчина разбил витрину в ювелирном магазине, взял украшения и бросился к своей машине. Выезжая со стоянки, он заскочил на тротуар, где 60-летний прохожий попытался его остановить. Однако преступник, не медля ни секунды, сначала ударил его дверью авто, а затем переехал.

Александр Проневский

Как сообщает издание FOX SA, получив описание машины, сотрудники дорожного патруля оперативно обнаружили транспортное средство на трассе и начали преследование беглеца, который предпринял новую отчаянную попытку избежать задержания.

Мужчина выскочил из автомобиля и бросился бежать через многополосное шоссе, на ходу сорвав с себя всю одежду. Но такое поведение привлекло внимание множества очевидцев и значительно облегчило полиции задачу.

В итоге нарушителя задержали, стражи порядка выдвинули против него обвинения по целому ряду статей. Тем временем пострадавший — тот самый 60-летний прохожий — с травмами средней степени тяжести остается в больнице под наблюдением врачей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в городе Строитель Белгородской области конфликт в родительском чате перерос в драку и порчу машины топором.

