Мужчина угнал машину и намеренно въехал в толпу: 1 человек погиб, 12 ранены

Инцидент случился в центре Токио, Япония. 37-летний мужчина сначала похитил автомобиль с парковки одного из автосалонов, а затем использовал его как оружие: заехал в пешеходную зону и совершил серию наездов на тринадцать человек.

Жесткая авария произошла в день национального праздника в Японии

Как сообщает издание NEWS 8, в результате его действий пожилой местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте событий. Состояние других двенадцати пострадавших власти Японии пока не раскрывают, однако известно, что как минимум одна женщина находится в критическом состоянии.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника после того, как он попытался скрыться с места преступления. Следователи предъявили ему обвинения в угоне транспортного средства, а мотивы совершенного им наезда выясняются.

