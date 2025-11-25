4

Житель Якутска выпрыгнул из машины на ходу, чтобы спастись от вымогателей

Злоумышленники требовали 200 тысяч рублей, угрожая насилием

Двое ранее судимых мужчин в возрасте 34 и 32 лет подстерегли жителя Якутска около выхода из ночного клуба. Они попросили подвезти их до дома, но во время поездки начали давить на водителя.

Александр Проневский

От просьб мужчины перешли к угрозам, потом последовали удары, после чего один из нападавших пересел на место водителя, продолжая требовать деньги. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, решился на отчаянный шаг: открыл дверь и на ходу выскочил из машины. Ему удалось скрыться, а преступники, бросив автомобиль на улице Лермонтова, убежали.

Как сообщает издание Sakhapress, полицейские быстро вышли на след подозреваемых. Благодаря показаниям свидетелей и записям с камер наблюдения они смогли оперативно найти и задержать нарушителей, а машину вернуть законному владельцу.

Следователи возбудили уголовные дела по части 1 статьи 163 «Вымогательство», а также по части 2 статьи 166 «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». 34-летнему мужчине суд избрал меру пресечения в виде ареста, а его 32-летний напарник остался под подпиской о невыезде.

