Двоих мужчин арестовали за стрельбу по автомобилю с девушками в Иркутске

Инцидент случился на объездной дороге в микрорайоне Ново-Ленино. Двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет двигались на Audi Q7 без госномеров и, заметив в потоке Toyota Corolla, начали преследование, так как посчитали, что за рулем «японца» находится человек, с которым у них ранее был конфликт.

По словам злоумышленников, они ошиблись в выборе цели

Пассажир Audi опустил стекло и произвел несколько прицельных выстрелов из пистолета в сторону водителя «Короллы». Но управлявшая «Тойотой» девушка успела вовремя среагировать и свернула с дороги. Тем не менее, ее подруга, также находившаяся в машине, получила ранение в руку, ей потребовалась срочная медицинская помощь, сообщает издание «БайкалDaily».

Благодаря оперативной работе полиции при содействии сотрудников СОБР Росгвардии подозреваемых быстро нашли и задержали. В ходе обысков по месту их жительства правоохранители изъяли балаклавы, четыре незарегистрированных травматических пистолета, около 200 патронов, гладкоствольное ружье «Сайга», ноутбук и сотовые телефоны.

Ленинский районный суд Иркутска избрал для задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, а следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что неизвестный стрелок терроризирует автовладельцев в Барнауле.