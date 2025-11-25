Двоих мужчин арестовали за стрельбу по автомобилю с девушками в Иркутске

Пассажир Audi опустил стекло и произвел несколько прицельных выстрелов из пистолета в сторону водителя «Короллы». Но управлявшая «Тойотой» девушка успела вовремя среагировать и свернула с дороги. Тем не менее, ее подруга, также находившаяся в машине, получила ранение в руку, ей потребовалась срочная медицинская помощь, сообщает издание «БайкалDaily».
Благодаря оперативной работе полиции при содействии сотрудников СОБР Росгвардии подозреваемых быстро нашли и задержали. В ходе обысков по месту их жительства правоохранители изъяли балаклавы, четыре незарегистрированных травматических пистолета, около 200 патронов, гладкоствольное ружье «Сайга», ноутбук и сотовые телефоны.
Ленинский районный суд Иркутска избрал для задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, а следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что неизвестный стрелок терроризирует автовладельцев в Барнауле.