Бытовая ссора из-за разбитой машины закончилась убийством в Бурятии

Инцидент случился в селе Гэгэтуй Джидинского района. Местная жительница узнала, что проживающий с ней мужчина повредил ее автомобиль, врезавшись в забор. Вечером того же дня пара распивала спиртные напитки, и обсуждение произошедшего привело к серьезному конфликту.

Как сообщает портал «Информ Полис», в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры женщина, не сумев справиться с сильными эмоциями, схватила кухонный нож и нанесла пострадавшему удар в область грудной клетки. От полученного ранения он скончался еще до прибытия медицинской помощи.

После случившегося нарушительница не стала скрываться с места преступления и самостоятельно вызвала врачей и полицию, после чего осталась ждать их приезда рядом с телом. Суд избрал для задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор материалов для возбуждения уголовного дела.

