Неизвестные разбили стекла более чем у десяти автомобилей на парковке в Москве

Жертвами стали жители столичного района Южное Измайлово

Инцидент случился поздней ночью 24 ноября во дворе на Челябинской улице. Злоумышленники отправились на парковку, где повредили стекла десяти припаркованных во дворе машин. Особенно сильно пострадал темно-серый кроссовер Chery: преступники полностью выбили у него боковое стекло со стороны водителя, а также несколько раз ударили по лобовому.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает издание «Регионы.ру», владельцы машин были удивлены, когда утром обнаружили поврежденные транспортные средства и поле из осколков вокруг стоянки. Теперь они надеются, что записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников, чтобы привлечь их к ответственности за противоправные действия.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Алтайском крае вандалы устроили погром машин и скрылись, бросив свое авто.

