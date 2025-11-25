Неизвестные разбили стекла более чем у десяти автомобилей на парковке в Москве

Инцидент случился поздней ночью 24 ноября во дворе на Челябинской улице. Злоумышленники отправились на парковку, где повредили стекла десяти припаркованных во дворе машин. Особенно сильно пострадал темно-серый кроссовер Chery: преступники полностью выбили у него боковое стекло со стороны водителя, а также несколько раз ударили по лобовому.

Как сообщает издание «Регионы.ру», владельцы машин были удивлены, когда утром обнаружили поврежденные транспортные средства и поле из осколков вокруг стоянки. Теперь они надеются, что записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников, чтобы привлечь их к ответственности за противоправные действия.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Алтайском крае вандалы устроили погром машин и скрылись, бросив свое авто.