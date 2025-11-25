Неизвестные разбили стекла более чем у десяти автомобилей на парковке в Москве

Как сообщает издание «Регионы.ру», владельцы машин были удивлены, когда утром обнаружили поврежденные транспортные средства и поле из осколков вокруг стоянки. Теперь они надеются, что записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников, чтобы привлечь их к ответственности за противоправные действия.
В настоящее время полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Алтайском крае вандалы устроили погром машин и скрылись, бросив свое авто.