Начальница из Приморья заказала поджог машины своей бывшей подчиненной

Инцидент случился в Надеждинском районе Приморского края. 41-летняя жительница села Вольно-Надеждинское, управлявшая собственной компанией, заподозрила уволившуюся еще летом 2024-го сотрудницу в похищении базы данных и решила ей отомстить.

Как сообщает портал VL, ru, для реализации своего плана она привлекла в качестве посредника 21-летнего мужчину из поселка Новый, которому передала 150 тысяч рублей для найма исполнителей. Ими стали двое жителей Владивостока в возрасте 24 лет и 31 года, которые и подожгли Nissan Murano потерпевшей.

Впоследствии правоохранители раскрыли схему, а сумму причиненного ущерба оценили в 1 189 000 рублей. Все участники преступной группы теперь обвиняются по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, путем поджога». Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

На данный момент все материалы по делу переданы в суд для рассмотрения. Среди вещественных доказательств следователи отдельно отметили зажигалку с ироничной надписью: «Большое приключение начинается с маленькой искры».

