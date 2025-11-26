Грузовик сбил двоих человек на пешеходном переходе в Челябинске

Инцидент случился утром 26 ноября около дома 11 по Троицкому тракту. 40-летний мужчина за рулем ГАЗа потерял контроль над транспортным средством, из-за чего допустил наезд на двух пешеходов, которые в тот момент пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Сразу после этого автомобиль отлетел в иномарку

Как сообщает информационное агентство «Доступ», в результате удара грузовое авто изменило траекторию движения и столкнулось с Renault Kaptur под управлением 56-летнего водителя.

Двое мужчин-пешеходов в возрасте 28 и 40 лет получили травмы, прибывшие на место медики оперативно оказали им первую помощь. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего, расследование причин ДТП продолжается.

В своем комментарии представители ведомства призвали водителей быть внимательнее за рулем и обязательно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а также всегда учитывать дорожные условия.

