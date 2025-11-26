Пьяная таксистка катала пассажиров по центру Сочи

Инцидент случился 25 ноября в Центральном районе города Сочи. Патруль ДПС обратил внимание на подозрительный автомобиль такси и остановил его. За рулем находилась 42-летняя женщина, и она, что полицейские поняли сразу же, была пьяна.

Как сообщает издание «Сочи онлайн», инспекторы предложили таксистке пройти медосвидетельствование, однако она категорически от него отказалась. Тогда стражи порядка составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, а ее транспортное средство незамедлительно арестовали и отправили на штрафстоянку.

Теперь полиция проводит расследование не только в отношении самой нарушительницы, но и ее работодателя, который допустил автомобиль с пьяным водителем до выхода на линию.

