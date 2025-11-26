Пьяная таксистка катала пассажиров по центру Сочи

Как сообщает издание «Сочи онлайн», инспекторы предложили таксистке пройти медосвидетельствование, однако она категорически от него отказалась. Тогда стражи порядка составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, а ее транспортное средство незамедлительно арестовали и отправили на штрафстоянку.
Теперь полиция проводит расследование не только в отношении самой нарушительницы, но и ее работодателя, который допустил автомобиль с пьяным водителем до выхода на линию.
