Жительнице Саратова пришел налог на BMW, которого у нее никогда не было

65-летняя женщина столкнулась с абсурдной ситуацией, когда обнаружила в личном кабинете на «Госуслугах» BMW 5-й серии (кузов E34) темно-зеленого цвета, который якобы принадлежит ей на протяжении последних 30 лет. У жительницы Саратова никогда не было ни личного автомобиля, ни даже водительских «прав».

Как сообщает телеграм-канал Baza, для разрешения ситуации она обратилась в отдел Госавтоинспекции, но сотрудники попытались убедить ее, что она просто забыла о том, что владеет автомобилем. Начав процедуру снятия машины с учета, женщина с ужасом для себя выяснила, что на нее ранее оформили еще четыре автомобиля, о которых она также ничего не знала.

С BMW в итоге разобрались, но проблемы на этом не закончились. В скором времени женщине пришло требование об уплате транспортного налога за последние три года на общую сумму в 29 000 рублей. Потерпевшая подала заявление в полицию о мошенничестве, но после нескольких месяцев разбирательств получила официальный отказ в возбуждении уголовного дела. Теперь она опасается, что в скором времени ей могут предъявить налоговые претензии за все 27 лет фиктивного владения автомобилями.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Воронеже автовладелица просидела в машине семь часов, чтобы не платить по долгам.