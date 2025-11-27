1270

Водитель лишился «прав» из-за нестандартного госномера

Суд постановил уничтожить поддельные ГРЗ

На Тарасовской улице в подмосковном Королеве сотрудники ГИБДД остановили Infiniti QX56 с регистрационными знаками, которые сразу показались инспекторам подозрительными. Водитель уверял, что получил их «в организации возле ГАИ», однако никаких документов, подтверждающих их легальность, предоставить не смог.

Автор
Александр Проневский

Изображение Водитель лишился «прав» из-за нестандартного госномера

Как сообщает телеграм-канал Baza, дело передали на экспертизу, которая выявила критические несоответствия ГОСТу в используемом шрифте. Как показали замеры, высота букв составила 61 мм вместо положенных 58, а сами цифры увеличились до 79-80 мм против нормы в 76 мм.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ и постановил лишить нарушителя водительского удостоверения на шесть месяцев, а сами «липовые» знаки — утилизировать.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как семейная пара встретила на дороге двойника их авто — машину с теми же регзнаками.

