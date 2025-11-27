Водитель лишился «прав» из-за нестандартного госномера

На Тарасовской улице в подмосковном Королеве сотрудники ГИБДД остановили Infiniti QX56 с регистрационными знаками, которые сразу показались инспекторам подозрительными. Водитель уверял, что получил их «в организации возле ГАИ», однако никаких документов, подтверждающих их легальность, предоставить не смог.

Как сообщает телеграм-канал Baza, дело передали на экспертизу, которая выявила критические несоответствия ГОСТу в используемом шрифте. Как показали замеры, высота букв составила 61 мм вместо положенных 58, а сами цифры увеличились до 79-80 мм против нормы в 76 мм.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ и постановил лишить нарушителя водительского удостоверения на шесть месяцев, а сами «липовые» знаки — утилизировать.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как семейная пара встретила на дороге двойника их авто — машину с теми же регзнаками.