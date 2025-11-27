Полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать пьяного лихача в Ленобласти

Вечером 26 ноября патруль ДПС попытался остановить Hyundai Staria для проверки документов у водителя на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге. Находившийся за рулем мужчина проигнорировал законные требования полицейских и, дав по газам, попытался скрыться.

Как сообщает ресурс «Фонтанка», гаишники кинулись в погоню. На 31-м километре Новоприозерского шоссе служивые приняли решение применить табельное оружие и после предупредительного выстрела в воздух тремя точными попаданиями по колесам обезвредили минивэн беглеца.

Из поврежденного транспортного средства стражи порядка вытащили 30-летнего мужчину с явными признаками сильного алкогольного опьянения. Стоит подчеркнуть, что даже после остановки нарушитель продолжал оказывать сопротивление. Позже выяснилось, что ранее он уже лишился «прав».

Правоохранители составили на дебошира протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и отказ от прохождения медосвидетельствования. В настоящее время решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

