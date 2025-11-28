Расчлененное тело мужчины обнаружили в салоне его же автомобиля

Инцидент случился в городе Толедо штата Огайо, США. В полицию обратились родные и близкие местного жителя после того, как он неожиданно перестал выходить на связь. Интересно, что всего за день до появления заявления стражи порядка уже посещали квартиру мужчины и не застали его дома, однако на тот момент им ничего не показалось подозрительным.

Как сообщает издание WTVG, ключевую роль в расследовании сыграла машина пропавшего, которую спустя некоторое время правоохранители обнаружили на парковке у пиццерии Domino's. За рулем находился человек, представившийся именем владельца транспортного средства, после чего полицейские отпустили его без проверки документов.

Однако уже на следующий день офицеры снова остановили авто, в этот раз проведя обыск. В салоне они обнаружили большой пластиковый контейнер, внутри которого лежали останки автовладельца. Водителя задержали, следователи возбудили против него уголовное дело по статье об убийстве. На данный момент близкие погибшего планируют провести вечер памяти в его честь.

