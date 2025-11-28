Водитель маршрутного автобуса протаранил семь автомобилей в Воронеже

Инцидент случился вечером 27 ноября у дома 207 по улице Матросова. 42-летний шофер потерял контроль над машиной, которая сперва врезалась в находившуюся впереди Toyota. Но это было только начало «большого пути»...

Как сообщает телеграм-канал полиции Воронежской области, после первого столкновения автобус вылетел на встречку, где продолжил свой путь и последовательно задел Ford Transit, Honda, Volkswagen Multivan, Ford Focus и Nissan X-Trail. Полностью остановился он только после того, как наехал на припаркованный грузовик MAN.

Несмотря на значительные повреждения всех транспортных средств, ни один человек не получил травм. На данный момент правоохранители начали проверку по факту аварии, причины произошедшего устанавливаются.

