Двигатель китайского кроссовера отвалился прямо во время движения

Как сообщает телеграм-канал Baza, по мнению водителя в случившемся виноваты крепежные болты, изготовленные из излишне мягкого металла, которые не выдержали постоянных нагрузок и вибрации, в результате чего раскрошились.
Другие владельцы этой моделей жаловались на то, что приборная панель часто самопроизвольно отключается, с электроникой бывают проблемы, а также сообщают о внезапном отказе двигателя без видимых причин. На данный момент представительство марки в России не прокомментировало данный инцидент.
