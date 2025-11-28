Двигатель китайского кроссовера отвалился прямо во время движения

Инцидент случился с автомобилем марки SWM G01 2023 года выпуска, который хозяин приобрел за 1,7 млн рублей. При пробеге всего в 60 тысяч километров силовой агрегат буквально вывалился из кузова во время поездки.

Как сообщает телеграм-канал Baza, по мнению водителя в случившемся виноваты крепежные болты, изготовленные из излишне мягкого металла, которые не выдержали постоянных нагрузок и вибрации, в результате чего раскрошились.

Другие владельцы этой моделей жаловались на то, что приборная панель часто самопроизвольно отключается, с электроникой бывают проблемы, а также сообщают о внезапном отказе двигателя без видимых причин. На данный момент представительство марки в России не прокомментировало данный инцидент.

