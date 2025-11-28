В Якутии задержали нарушителей, торговавших алкоголем прямо из салона машин

Как сообщает портал «ЯкутияDaily», в Якутске на улице Кирова полицейские задержали 27-летнего водителя, который незаконно продавал водку из багажника своего авто. В этот же день в Мирном на шоссе 50 лет Октября был пойман 31-летний нарушитель, реализующий горячительные напитки по той же схеме. В каждого случае инспекторы составили административные протоколы по статье 14.17.1 КоАП РФ.

Не остались в стороне и сельские поселения. Так, в Бердигестях Горного района стражи порядки пресекли продажу алкоголя из машины 36-летним местным жителем, а в Намском районе остановили 34-летнего бутлегера, который развозил водку по адресам в районном центре.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Геленджике пресекли незаконную торговлю алкоголем прямо из автомобиля.