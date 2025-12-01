Автомобиль взорвался во дворе жилого комплекса в Новой Москве

Инцидент случился 1 декабря на Радужной улице. Очевидцы рассказали, что услышали громкий хлопок и обнаружили, что стоявший на парковке Toyota Land Cruiser полностью охватило пламя.

Как сообщает телеграм-канал Baza, сильный взрыв выбил стекла в окнах ближайшего дома на третьем и четвертом этажах, а с фасада одного из подъездов посыпалась плитка. По счастливой случайности ни в салоне машины, ни рядом никого не было, так что в результате ЧП никто не пострадал.

На место событий оперативно выехали расчеты экстренных служб, которые ликвидировали пожар общей площадью в четыре квадратных метра.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего. Уже установлено, что сгоревший автомобиль принадлежит ученому, доктору физико-математических наук, который специализируется на лазерных технологиях. В момент взрыва мужчина находился в командировке.

