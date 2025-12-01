Канализационный люк влетел в лобовое стекло автомобиля в Красноярске

Инцидент случился 30 ноября неподалеку от городской мэрии. Местная жительница за рулем автомобиля двигалась по улице со скоростью около 50 км/ч, когда впереди идущая машина наехала на крупный осколок канализационного люка, лежащий прямо на проезжей части.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в результате тяжелая металлическая конструкция раскололась на части, и один из осколков отлетел в сторону машины женщины. Кинетической энергии хватило на то, чтобы он разбил лобовое стекло и застрял в спинке переднего пассажирского сиденья. К счастью, в кресле никого не оказалось.

Дети, находившиеся на задних местах, травм не получили. Да и водитель отделалась небольшими царапинами и сильным стрессом от пережитого.

Основной фрагмент разбившегося люка так и остался лежать на дороге, создавая потенциальную угрозу для других автомобилистов. Пострадавшая немедленно обратилась с заявлением в полицию, на данный момент причины произошедшего устанавливаются.

