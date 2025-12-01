Сотни машин застряли на байкальской трассе: люди провели ночь в пробке при -18°С

Инцидент случился 1 декабря на трассе Р-258 «Байкал» на участке от Выдрино до Култука. Проезд оказался полностью заблокирован из-за сильного гололеда и нескольких фур, которые попали в аварию и перекрыли дорогу.

Как сообщает издание «Глас Народа», десятки семей оказались в ледяной ловушке без возможности сдвинуться с места. Многие водители опасались замерзнуть в своих автомобилях, которым подолгу приходилось работать на холостом ходу, чтобы обогревать салон.

Местные жители подчеркивают, что подобные коллапсы на том участке дороги случаются ежегодно. Мокрый снег и сложный рельеф местности быстро создают наледь, благодаря чему тяжелые грузовые машины не могут преодолеть крутой подъем и перегораживают трассу для всех участников движения.

В настоящее время к месту затора выехали спасатели и эвакуаторы. Власти рассматривают вопрос об организации пунктов обогрева и раздачи горячего питания.

