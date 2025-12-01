Попытка продажи машины закончилась кражей для жителя Красноярского края

Владелец Toyota Camry 2013 года выпуска разместил объявление о продаже транспортного средства на одной из онлайн-площадок, после чего с ним связались и приехали в Красноярск двое мужчин, представившись заинтересованными клиентами. Во время встречи они не только осматривали машину, но и активно интересовались нюансами установленных на ней противоугонных систем, успев узнать в документах адрес проживания продавца.

Злоумышленники под видом покупателей вышли на продавца, чтобы похитить его авто

Как сообщает «НИА-Красноярск», после этого они сказали хозяину авто, что им нужно подумать, и уехали. К реализации своего плана преступники вернулись спустя несколько месяцев. Используя ранее полученные сведения, они отследили адрес жительства потерпевшего, где при помощи специального оборудования вскрыли салон машины и угнали ее.

Нарушители успели перегнать Toyota Camry в город Мариинск Кемеровской области, где спрятали похищенное имущество, а сами отправились на вахтовую работу. Однако найти пропажу полицейским удалось еще до их возвращения, машину сразу же вернули пострадавшему.

Подозреваемых задержали во время возвращения с вахты на служебном транспорте, при обыске стражи порядка изъяли технические средства, которые использовались для взлома. Выяснилось, что задержанные 56-летний житель Томска и 39-летний омич ранее уже имели судимости. На данный момент расследование инцидента продолжается.

