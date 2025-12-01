Вандалы с ножами атаковали 16 машин на парковке в Краснодаре

Инцидент случился в ночь на 1 декабря в микрорайоне Гидростроителей. Во дворе ЖК «Премьера» двое неизвестных, вооружившись ножом, целенаправленно атаковали припаркованные автомобили.

Как сообщает издание «Утренний Юг», на четырнадцати машинах злоумышленники порезали шины, а еще двум транспортным средствам они повредили клинком крыши.

Более десяти пострадавших автовладельцев обратились с заявлениями в полицию, описав примерную внешность нарушителей. Других подробностей пока нет.

Полицейские организовали доследственную проверку, в рамках которой устанавливают все обстоятельства случившегося, а также уточняют общую сумма ущерба.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что жительница Крыма устроила «резню» дорогому BMW из-за ревности.