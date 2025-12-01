УАЗ с подростками рухнул с обрыва в Дагестане, один человек погиб

Инцидент случился в Ахвахском районе республики Дагестан. Мужчина за рулем УАЗ «Хантер» двигался по горной местности вместе с четырьмя пассажирами в возрасте от 14 до 16 лет.

Как сообщает телеграм-канал Baza, у внедорожника спустило колесо: водитель остановился и вышел из машины, чтобы осмотреть покрышку. При этом несовершеннолетние остались в салоне. В этот момент автомобиль самопроизвольно начал движение — проехал около 10 метров и упал с обрыва.

В результате сильного удара 16-летний юноша получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался до прибытия помощи. Трех других подростков с ранениями средней степени тяжести медики доставили в ближайшую больницу, на данный момент их жизни ничто не угрожает.

