В гараже в Ленобласти нашли три трупа и одну выжившую несовершеннолетнюю

В одном из гаражных кооперативов поселка Камышовка неподалеку от Приморска нашли автомобиль с четырьмя людьми, трое из которых к тому моменту скончались. По предварительной версии, погибшие отравились углекислым газом.

Все они находились в салоне припаркованного автомобиля

Как сообщает «Фонтанка», в их числе — двое мужчин и одна несовершеннолетняя. Другая девушка, также недостигшая 18 лет, выжила, но находится в критическом состоянии. За ее жизнь продолжают бороться врачи, у пострадавшей диагностировали отравление диоксидом углерода.

На место событий незамедлительно выехала оперативная группа во главе с руководителем выборгского следственного отдела. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

По предварительной версии следствия, причиной произошедшего стала работа двигателя автомобиля в непроветриваемом помещении гаража. Трагедия произошла 29 ноября.

