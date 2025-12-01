В гараже в Ленобласти нашли три трупа и одну выжившую несовершеннолетнюю

Как сообщает «Фонтанка», в их числе — двое мужчин и одна несовершеннолетняя. Другая девушка, также недостигшая 18 лет, выжила, но находится в критическом состоянии. За ее жизнь продолжают бороться врачи, у пострадавшей диагностировали отравление диоксидом углерода.
На место событий незамедлительно выехала оперативная группа во главе с руководителем выборгского следственного отдела. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
По предварительной версии следствия, причиной произошедшего стала работа двигателя автомобиля в непроветриваемом помещении гаража. Трагедия произошла 29 ноября.
