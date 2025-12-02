Волгоградец облил автомобиль начальника химикатами за отказ в премии

Инцидент случился в Жирновском районе Волгоградской области. Работник местного предприятия разозлился на своего руководителя, который отказал ему в премии, после чего принял решение отомстить.

Как сообщает издание «Блокнот Волгоград», злоумышленник облил припаркованный на территории компании Haval Dargo своего начальника специальным средством для удаления автоэмали «APS». Агрессивная химия нанесла машине серьезные повреждения. Состав практически полностью уничтожил лакокрасочное покрытие на нескольких деталях кузова, а также вывел из строя задние фонари. Размер ущерба от действий нарушителя эксперты оценили в 196 767 рублей.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». В качестве наказания ему назначили штраф в размере 35 000 рублей, при этом иск о возмещении ущерба не подавался, поскольку владелец поврежденного авто уже получил полную компенсацию по КАСКО.

