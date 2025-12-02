Юноша без «прав» угнал автомобиль гостя своей матери в Бурятии

Инцидент случился в Прибайкальском районе республики. 18-летний молодой человек решил покататься на машине знакомого его матери, который несколько дней гостил в их доме. Несмотря на то, что владелец транспортного средства уже несколько раз отказал ему устно, юноша не собирался сдаваться.

Ущерб от его действий оценили в 350 тысяч рублей

Как сообщает агентство «БМК», нарушитель нашел ключи, оставленные на полке в коридоре, после чего отправился к машине. Обнаружив пропажу, хозяин автомобиля сначала обсудил ситуацию с матерью угонщика, а затем обратился с заявлением в полицию. Правоохранители вскоре обнаружили брошенную легковушку в исправном состоянии недалеко от села Зырянск и вернули ее законному собственнику.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Дополнительно на подозреваемого составили административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

