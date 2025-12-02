Пятерых бездомных детей и три собаки нашли в переполненном наркотиками авто

Инцидент случился в городе Ванкувере штата Вашингтон, США. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили пятерых беспризорных детей в возрасте 13, 11, 10, 8 и 5 лет, проживавших в антисанитарных условиях прямо в салоне машины.

Как сообщает портал KATU, с ними также находились три собаки: две были крайне истощены, а у третьей обнаружили открытую опухоль. Из-за критического состояния здоровья всех животных пришлось усыпить.

Правоохранители задержали троих взрослых: двоих мужчин и одну женщину. Против них возбудили уголовные дела за создание опасности здоровью детей, а также за жестокое обращение с животными. Одному из нарушителей, помимо прочего, предъявили обвинения в сопротивлении аресту и хранению наркотиков с целью сбыта.

Все несовершеннолетние на данный момент находятся под опекой соответствующих служб, они прошли медицинское обследование.

